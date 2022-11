O caso foi registrado em Lucas do Rio Verde, na noite de quinta-feira (10).

Um casal, 48 e 47 anos, foi mantido refém durante um assalto a sua residência na noite dessa quinta-feira (10), no bairro Bandeirantes, em Lucas do Rio Verde (354 km de Cuiabá). Durante o roubo, ao descobrir que uma das vítimas era policial, os criminosos o espancaram e ainda escreveram "Faz o L agora" em uma parede.

As vítimas contaram que, por volta das 21h, três criminosos invadiram a casa e as trancaram dentro de um quarto. Com o casal preso, os bandidos passaram a revirar a casa, subtrair objetos e consumir bebidas alcoólicas que se encontravam na residência.

Assim que descobriram que o dono da casa era policial militar, os bandidos começaram a agredí-lo e perguntar onde estava a pistola que ele possuía. Os criminosos ainda pixaram a parede ironizando eleitores petistas: "Faz o L agora".

Os bando fugiu da casa levando a caminhonete Hilux das vítimas, uma televisão e uma pistola calibre 38. O casal ainda busca identificar demais itens furtados. Durante diligências, o veículo foi avistado em um pedágio em Barra do Bugres, sentido Cáceres. O veículo frecuperado em Porto Esperidião e dois assaltantes presos em flagrante.

O caso está sendo investigado.