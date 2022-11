Veículo andou por cerca de 200 metros desgovernado, até chegar a uma curva acentuada, onde ele não conseguiu fazer a manobra e acabou batendo contra a tora

Um trabalhador identificado como Cícero Roque de Oliveira, de 45 anos, morreu preso às ferragens ao bater o trator que conduzia contra uma tora de árvore, em uma propriedade rural de Apiacás, na tarde de quinta-feira (10).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima estava se deslocando para a sede da fazenda em um trajeto de serra, com declive de aproximadamente 200 metros, quando o tratorista perdeu o controle da direção e o trator desceu a serra em alta velocidade desgovernado.

No final da pista, havia uma curva acentuada que o condutor não conseguiu manter o veículo na estrada de terra, chocando-se com uma tora de madeira. Com o impacto, a parte da frente do trator foi quebrada ao meio. Cícero ficou preso às ferragens, não resistiu e morreu no local. A suspeita é que ele tenha errado a marcha ou faltou freios.

Uma equipe Perícia Oficial de Identificação Técnica esteve no local. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necropsia. A Polícia Civil investiga o caso.