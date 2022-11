Está na cadeia o autor da morte de Inácio Bispo da Silva, 81, e Almerinda Mota Bispo da Silva, 77. Foi a Polícia Civil sob o comando do delegado Marcos Vinícius que chegou ao autor do crime bárbaro praticado em uma propriedade rural a 120 quilômetros de Nova Bandeirantes.



À Polícia Civil, o indiciado confessou o crime e ainda deu detalhes de como matou os idosos no domingo, dia 6 de novembro de 2022. “Ele é muito frio, calculista e não apresenta arrependimento nenhum”, comentou uma fonte ao informar que Tarles, que é ex-presidiário, chegou até a propriedade dos idosos procurando oportunidade de emprego.

Um desacerto, no entanto, teria sido a maior motivação do duplo homicídio qualificado.

O assassino, segundo falou à Polícia Civil, tinha total acesso à casa. Foi assim que entrou e, com uma foice, surpreendeu Bispo na cama. O idoso morreu ao ser alvejado com três golpes na cabeça. Depois a idosa foi morta. “Ele contou que ela estava na cozinha e ao ouvir, foi de encontro, mas ele, com uma faca, a matou também”.

O delegado Marcos Vinícius disse que o elemento depois do crime arrastou os corpos dos idosos até o quintal e jogou ambos no poço. Ainda tentou limpar o cenário do crime. Mais tarde, à noite já, foi para casa ao lado onde era seu alojamento.

Ele dormiu e no dia seguinte saiu do local, levando ainda do casal, uma moto e um revólver. Rastreando seus passos, a Polícia Civil, que teve ainda o apoio da Polícia Militar da cidade de Paranorte, descobriu que ele teria ido trabalhar em outra propriedade rural.

O local fica a mais ou menos 130 km de Nova Bandeirantes. Foi onde Tarles foi surpreendido e preso, já confessando o crime.O matador de idosos agora está atrás das grades, á disposição da Justiça.