O corpo de um homem foi localizado, esta manhã, às margens da estrada Alzira, por populares que passavam pelo local. A vítima tinha duas perfurações de arma de fogo na cabeça. A identidade ainda está sendo confirmada.

Ao Só Notícias, a perita criminal Nayane Lanzieri informou que o corpo estava “de bruços, com mãos amarradas com fios de energia, com perfurações de arma de fogo na cabeça e tinha massa encefálica no local, indicando que a execução supostamente possa ter sido no local”.

Ainda segundo a perícia, o corpo não se encontrava em avançado de decomposição e o assassinato teria acontecido em menos de 24 horas. Investigadores da Polícia Civil estiveram no local para iniciar a investigação.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

Foto: KB2Notícias