A situação foi registrada na madrugada deste sábado (12), na região do bairro Alvorada. Ninguém foi preso.

Uma garota de programa de 25 anos teve o rosto retalhado à faca, na madrugada deste sábado (12), no momento em que chegava em um motel com um cliente, no bairro Alvorada, em Cuiabá. A autora do crime seria esposa do homem. Após as agressões, o marido e a esposa fugiram.

A tentativa de homicídio foi registrada por volta das 04h, na entrada do Motel Eros. Narra o boletim de ocorrência, que a vítima estava trabalhando na boate Cristal, quando o cliente a convidou para irem juntos ao motel.

Ela aceitou o convite e assim que chegaram na porta do estabelecimento, que fica perto do Parque das Águas, a mulher chegou em posse de uma garrafa e começou a quebrar os vidros da caminhonete Amarok.

Os vidros quebrados acabaram atingindo o rosto da vítima. Descontrolada, a mulher desferiu diversos golpes de faca no rosto da garota de programa. Ainda no carro, ela disse ter sido ameaçada de morte pelo cliente. Com medo pela própria vida, ela saiu correndo e acionou a Polícia Militar.

Quando os militares chegaram, o casal já havia fugido. Com o rosto ensanguentado, ela foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. O boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil deverá investigar o caso.