Uma menina de 13 anos foi vítima de estupro após ser “vendida” pela própria mãe e o padrasto. O fato ocorreu ainda em outubro, mas a avó descobriu somente na quinta-feira (10) em São José dos Quatro Marcos. De acordo com informações, na denúncia a avó da menina relatou que a neta havia sido levada para dentro de um matagal, por um homem desconhecido.

Antes de ocorrer tal fato, a genitora e o marido teriam recebido do criminoso o pagamento pelo estupro da adolescente. Foi feito um exame que teria comprovado as práticas sexuais com a menor e desta forma o estuprador foi localizado e preso. Em depoimento, a mãe negou que tivesse aliciado a filha.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.