Um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionado, ontem, para socorrer uma vítima de acidente . A colisão, envolvendo dois caminhões, ocorreu na BR-070, em Poconé (90 quilômetros de Cuiabá) e um dos envolvidos é Volvo branco, que tombou às margens da pista.

De acordo com a assessoria, o “Águia 3” deslocou até a região do acidente, localidade conhecida como “cinquentinha”, e precisou pousar na pista. Em seguida, uma vítima foi colocada no helicóptero e encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá.

A vítima ainda recebeu atendimento por parte de uma médica durante o percurso até o hospital. O estado de saúde não foi detalhado.

A marca do outro caminhão envolvido não foi informada. As causas do acidente passam a ser apuradas.