Desde o último sábado (05), um dos assuntos mais comentados nas redes foi sobre o objeto voador não identificado (OVNIS). De vez em quando o tema volta à tona e dessa vez ocorreu após vídeo no qual pilotos de aviões comerciais teriam visto tais objetos no céu de Porto Alegre (RS).

Segundo o registro, dois pilotos, um saído de Guarulhos (SP) e outro e Confins (MG), teriam visto as luzes azuis localizados em cima da cidade gaúcha.

Porém, essa não é a primeira vez que se noticia a presença de ovnis nos território brasileiro. Em 19 de maio de 1986 foram avistados 21 pontos luminosos no céu de São José dos Campos (SP). A data ficou conhecida como a "Noite dos Ovnis", mesmo após 30 anos, ainda não existe explicação para o ocorrido.

Porém, há uma cidade que já está preparada para a chegada desses curiosos visitantes que rondam o nosso planeta há anos. Localizado em Barra do Garças, o "Discoporto" que é um ponto de pouso, decolagem e estacionamento para os discos voadores.

Situado dentro do parque Serra Azul (509 km de Cuiabá), o local pode ser visitado a pé, de bicicleta ou de carro, a entrada é gratuita e funciona todos os dias, exceto as terças-feiras, já que o parque é fechado para manutenção. Há horários especiais para a entrada a pé e com carros.

Com mais de 25 anos de história, o espaço ficou 4 anos fechado para reforma e reinaugurado em 15 de setembro. Foram investidos mais de R$ 40 mil em estrutura e iluminação. O acesso ao parque também foi revitalizado, para facilitar a chegada ao local.

O projeto do aeroporto para disco voadores foi idealizada por Valdon Varjão, ex-vereador de Barra do Garças, que já faleceu. A intenção do Discoporto era fomentar o turismo da cidade, como também facilitar o contato com os extraterrestres, que possuem um dia especial para chamar de seu, o 12 de julho em Barra do Garças.

Além de ajudar no turismo, o local relembra um pouco da história da cidade, e o misticismo de que OVNIS são visitantes constantes. Segundo informações, já foi visto antes as supostas aparições desses visitantes de outro mundo em Barra do Garças, como em 3 de março de 1996, quando uma luz intesa iluminou toda a cidade.

Atualmente o espaço é “conhecido como o primeiro espaço do mundo destinado a receber OVINs” segundo a prefeitura.