Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros, na noite deste domingo (13). O crime foi registrado na avenida Turmalinas, em um complexo de quitinetes, nas proximidades do beco Novo Horizonte, no bairro Industrial 1ª Etapa, em Sorriso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou a vítima de barriga para baixo. De acordo com o BM sargento Thalmir, foram identificadas seis perfurações no tórax, pescoço e cabeça do homem, que já estava sem vitais.

“A gente isolou local e acionou as Polícia Militar e Civil e Politec. O pessoal apenas no falou que escutou os tiros e o rapaz não é morador do complexo de quitinetes, e que ele teria chegado há pouco tempo na cidade”.

A vítima não portava os documentos. A autoria e motivação do crime passam a ser investigadas.