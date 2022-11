Um incêndio foi registrado na manhã de hoje (14) na lanchonete Subway, localizada na avenida Tancredo Neves, área central de Colíder. O Corpo de Bombeiros foi acionado e agiu rapidamente, conseguindo apagar as chamas, porém, boa parte das instalações foram atingidas pelo fogo, principalmente a parte da frente.

As chamas atingiram principalmente o lado esquerdo da lanchonete. Os bombeiros ainda estão no local, fazendo o rescaldo. De acordo com os bombeiros, tudo indica que a causa do incêndio foi um curto-circuito no ar-condicionado. Ninguém ficou ferido.

As lojas ao lado não chegaram a ser atingidas, mas uma clínica veterinária acabou recolhendo os animais e levando para outro prédio, devido à fumaça.