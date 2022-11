Duas pessoas identificadas como Edla da Conceição Felix, 42 anos, e Genilson Santos Pinheiro da Silva, 48 anos, foram mortas na manhã deste domingo (13), em uma residência na avenida dos Pavões, bairro Colina II, em Nova Mutum.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de briga familiar. No local, os policiais encontraram um casal esfaqueado e rapidamente prestaram os primeiros socorros para estancar o sague das vítimas.



Posteriormente, Edla e Genilson foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. O suspeito de ter iniciado a confusão é o filho de Edla, um adolescente de 17 anos, que também é usuário de drogas. Ele teria chegado de Sergipe há cerca de um mês para morar com a mãe e desde então estaria discutindo constantemente com a mãe e o marido dela.



Diante das brigas constantes, o padrasto estaria andando em posse de uma faca para se defender. Na manhã de domingo, por volta das 9h, houve uma nova discussão e o adolescente teria partido para cima do padrasto com uma faca.



O padrasto, então, também sacou a faca que ele carregava e partiu para cima do enteado. Ao ver a briga, a mulher teria tentado desarmar o marido e puxado a faca com as mãos. No entanto, teria cortado a própria garganta acidentalmente.



Quando viu a mãe ferida, o adolescente teria cessado a agressão para ver o estado de saúde dela. Mas logo que viu a gravidade do ferimento, conforme boletim de ocorrência, desferiu vários golpes de faca no padrasto.



Acionada por vizinhos, a PM esteve no endereço rapidamente, apreendeu o adolescente e acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso. As facas foram recolhidas e encaminhadas para perícia.

Foto: Djeferson Kronbauer/Power Mix