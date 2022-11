Dois homens foram presos após abandonar duas crianças, sendo uma de 4 e outra com 5 anos, na porta da delegacia. O caso aconteceu no município de Campos de Júlio (a 565 km de Cuiabá), no último sábado (12).

Os tios das crianças fizeram isso em protesto pela prisão do irmão que atacou a ex-esposa e mãe dos bebês com golpes de faca. A mulher precisou ser hospitalizada e as crianças ficaram sob os cuidados de familiares.



De acordo com as informações da polícia civil, os irmãos foram até a residência da vítima onde buscaram os sobrinhos de 4 e 5 anos, deixando as duas crianças na porta da delegacia. Isso aconteceu após a prisão do agressor, que é acusado de tentativa de feminicídio.



A dupla chegou a gritar na porta da unidade de policial “prenderam meu irmão agora cuidem dos filhos dele” e em seguida fugindo em seguida do local. A equipe da polícia conseguiu perseguir e prender em flagrante os dois homens por abandono de incapaz.



No último sábado, o pai das crianças foi preso depois da companheira ir à delegacia com ferimentos de faca. A mulher contou que foi agredida pelo ex-marido. A vítima foi socorrida pelo policial plantonista e encaminhada para o hospital, sendo imediatamente iniciadas as buscas pelo agressor.



Segundo as informações, o ex-marido mora com o irmão na casa vizinha à da vítima. No dia dos fatos, o suspeito estava ingerindo bebida alcoólica com o irmão, enquanto ela estava em casa sozinha, momento em que ele entrou e passou a agredi-la verbalmente. Na sequência, o suspeito pegou uma faca e passou a desferir vários golpes contra a vítima, dizendo que mataria a ela e a seus filhos.



Nas diligências na casa do suspeito, os policiais encontraram a faca utilizada para aplicar os golpes contra a vítima. O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Campos de Júlio, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.