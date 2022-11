As chuvas, esta tarde, que duraram aproximadamente 50 minutos, alagaram várias avenidas, ruas e cruzamentos na área central. Na avenida das Itaúbas, em frente ao centro de especialidades médicas, o canal de escoamento, que divide a avenida e onde ainda não há tubulação, por pouco não transbordou, água se acumulou nas calçadas, motociclistas tiveram dificuldades para trafegar, assim como veículos.

Na rotatória da Itaúbas com avenida das Embaúbas uma moto teve problemas mecânicos. A rotatória também teve quantidade considerável de água acumulada. Em ao menos três quarteirões da Embaúbas houve alagamentos e no trecho próximo a avenida dos Ingás cobriu as duas pistas.

Na rotatória da avenida Julio Campos com Ingás, em frente a Catedral e próximo ao terminal de ônibus, a situação foi semelhante.

O problema nestas vias se repete há vários anos, na temporada de chuvas, devido a falta de obras de drenagem para dar maior vazão a água.