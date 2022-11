Uma mulher de 28 anos é suspeita de quebrar o carro do ex-marido de 31 anos. A suspeita teria cobrado uma dívida quando iniciou a discussão. O fato aconteceu na manhã de terça-feira (15), em Colíder. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher contou que seu ex-marido teria ido até sua loja para entregar uns manequins e pagar uma quantia que devia a ela e em dado momento ele respondeu que não iria pagar, onde desencadeou a discussão.

Ainda de acordo com o registro policial, a mulher teria pegado uma garrafa de vidro e lançou em direção a vítima, quebrando ao solo, então ela pegou novamente a garrafa causando corte superficial nas mãos.

De acordo com o ex-marido, momento em que foi agredido com empurrões e teve a sua camiseta arrancada por ela, em seguida a suspeita foi até ao seu veículo e com socos quebrou o para-brisa do veículo.

O caso foi registrado e encaminhado para delegacia.