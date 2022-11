Policiais militares do 11º Batalhão de Sinop recuperaram seis motocicletas produtos de furtos na cidade, na madrugada desta quarta-feira (16.11), no bairro Bela Morada. Os veículos foram encontrados dentro de uma residência. Na ação, três adolescentes foram apreendidos.

Por volta de meia-noite, a equipe do 11º BPM recebeu informações anônimas sobre alguns suspeitos que estariam pilotando motocicletas sem capacetes, na região do bairro Bela Morada. A denúncia informava ainda que os veículos estavam sem placas e que o grupo estaria guardando as motos dentro de uma residência.

Os policiais militares se deslocaram para o endereço informado e flagraram a ação dos suspeitos, que empreenderam fuga ao visualizarem a viatura da PM. Um deles ainda foi detido no local.

Sobre os veículos, o suspeito disse que se tratavam de motocicletas furtadas na cidade. Em checagem, foram localizados diversos boletins de ocorrências dos proprietários, informando sobre os crimes ocorridos. Ao ser questionado sobre os outros criminosos que teriam fugido, afirmou conhecê-los e informou o endereço de onde eles moravam.

Em diligências, os adolescentes foram localizados em residências próximas de onde estavam os veículos. Os suspeitos foram entregues por seus familiares e confirmaram participação nos furtos das motocicletas.

Diante da situação, os três adolescentes foram conduzidos para a Delegacia, para registro do boletim de ocorrência e demais providências. As motocicletas também foram encaminhadas ao local e seus proprietários foram informados para comparecerem para a recuperação dos veículos.