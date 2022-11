Ao menos duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico

Um ônibus de viagem com 10 passageiros, além do motorista, tombou na BR-364, na tarde desta quarta-feira (16). O acidente aconteceu em Cuiabá, na pista sentido a Rondonópolis. De acordo com a Rota Oeste, o acidente aconteceu por volta das 13 horas e uma equipe da concessionária precisou ser acionada.

No acidente apenas duas pessoas se feriram, mas todos os passageiros foram encaminhados para um hospital para receberem atenção médica.

Causas do acidente

Segundo informações, o motivo do acidente teria sido um mal súbito sofrido pelo motorista. O condutor teria passado mal repentinamente e perdido o controle do veículo.