Aprendizado facilitará acesso ao mercado de trabalho ou, até mesmo, a abertura de empreendimento próprio

As recuperandas da Cadeia Feminina de Colíder receberam, pela primeira vez, o certificado de conclusão de um curso profissionalizante. O treinamento é parte das ações da Secretaria de Estado de Segurança Pública, para ampliar o quadro de oportunidades de ressocialização e empreendimento ofertadas aos reeducandos de Mato Grosso.

A primeira oportunidade, oferecida às recuperandas e que obteve ampla adesão, foi o curso para produção de pães, doces e salgados, ofertado pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), em parceria com o Poder Judiciário, por meio do juiz corregedor Maurício Alexandre Ribeiro e Prefeitura do município.

Ao todo, 27 reeducandas participaram do curso e receberam o certificado do Senac, o que significa mais da metade das mulheres em cumprimento de medidas restritivas na unidade. O curso teve duração de 40 horas/aula e as reeducandas produziram diversos produtos de padaria e confeitaria, doces e salgados.

A diretora da unidade, William Maria, destacou que este foi o primeiro curso do qual as reeducandas participaram e receberam certificado comprovando sua capacitação, o que facilita o acesso delas ao mercado de trabalho ou até mesmo para a criação de um negócio próprio.

“Quando alguma delas conquistar a liberdade, não vai precisar de um grande investimento para começar a empreender, pois o curso possibilita empreender rapidamente e com retorno imediato. Elas também podem ser ajudantes em padarias, porque o curso é de qualidade, certificado e ministrado por uma instituição séria, que é o Senac”.

Além disso, eles poderão continuar treinando suas habilidades na cozinha da unidade prisional, enquanto estiverem reclusas. “Com o resultado dos pães produzidos no curso, elas poderão trabalhar na feitura do lanche da tarde e no café da manhã, podendo sair aqui muito bem treinadas e preparadas”, lembrou a diretora.