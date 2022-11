Uma mulher de 46 anos sofreu uma tentativa de homicídio ao ser jogada de cima de uma ponte no município de Apiacás, na madrugada desta quinta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, a vítima se negou a apontar o suspeito do crime, mas afirmou que foi a terceira vez que a pessoa atentou contra sua vida.

Conforme relatado, o local do crime fica próximo a um residencial de casas populares, entre os Bairros União e Pioneiro. A mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Alta Floresta, onde foi constatado que ela estava com uma fratura na perna direita e fortes dores na região da barriga.

A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Polícia Civil, que agora deve investigar o caso.