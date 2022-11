Homem acabou conduzido pela PM e a vítima recebeu atendimento médico

Uma mulher de 36 anos ficou ferida ao ser atingida com golpes de martelo no rosto, durante uma discussão com o marido causada por ciúmes, na manhã de quinta-feira (17), em Várzea Grande. Ela foi agredida ao questionar o companheiro sobre uma traição. O suspeito, de 56 anos, acabou sendo preso pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados por volta das 6h e informados de que uma mulher tinha sido agredida em uma residência. Ao irem até a propriedade, os agentes encontraram a vítima com ferimentos no rosto. Ela relatou que brigou com o companheiro por causa de ciúmes e um suposto caso extraconjugal dele.

Durante a briga, o homem pegou um martelo e atingiu o rosto da mulher. Na chegada da Polícia Militar, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia. Já a vítima recebeu atendimento médico.