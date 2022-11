O ex-jogador Robson Ferreira de Almeida, 40, conhecido como Robinho, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta quarta-feira (16), na rodovia MT-010, em São José do Rio Claro (a 315 km de Cuiabá). O ex-atleta teve passagens no futebol mato-grossense por Cuiabá, Luverdense, Mixto e Sorriso,

Segundo informações, ele estava em um caminhão de bebidas que tombou na rodovia. A vítima chegou a ser transferida para um hospital em Cuiabá, mas não resistiu. O condutor do veículo, um homem de 41 anos, foi socorrido com ferimentos e encaminhado com vida a unidade de saúde. Não há informações sobre o estado dele.

Robson residia atualmente em Lucas do Rio Verde e defendeu as cores do Luverdense, clube da cidade, por duas temporadas (2011 e 2012). No ano seguinte, em 2013, atuou em duas equipes diferentes: Juventude e Cuiabá.

Robson era natural de Feira de Santana, cidade a 115 km de Salvador. Lá, ele jogou no Fluminense de Feira em 2016, seu primeiro clube profissional. O jogador se aposentou em 2014, após uma temporada no CENE, de Campo Grande. No Twitter, Luverdense e o Cuiabá lamentaram a morte do ex-atleta.

“Seus dias de luta terminaram, seus dias de glória chegaram, e agora o céu azul é todo seu”, escreveu o clube de Lucas do Rio Verde.

“O Cuiabá Esporte Clube lamenta o falecimento do ex-atleta Robinho, que atuou pelo clube em 2012, em um acidente automobilístico na rodovia MT-010, em São José do Rio Claro”. “O Dourado se solidariza com familiares e amigos, desejando força neste momento de profunda dor e tristeza”.