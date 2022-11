O crime ocorreu no dia 24 de setembro, e o corpo da vítima foi encontrado no aterro sanitário da cidade

O autor do homicídio ocorrido no mês de setembro no município de Juara, foi preso pela Polícia Civil, na tarde de sexta-feira (18.11), em ação para cumprimento de mandado judicial. O investigado teve a prisão preventiva expedida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca local pelo crime praticado no dia 24 de setembro deste ano.

A vítima, Pedro Mendes da Silva, de 55 anos, teve o corpo carbonizado e jogado no aterro sanitário de Juara. No decorrer das diligências para esclarecer o crime, o suspeito foi identificado e acabou assumindo a autoria do crime. Durante as investigações foi possível apurar a motivação e a circunstância de como aconteceu o homicídio.

Diante da materialidade e indícios de provas, a Polícia Civil representou pela prisão do investigado deferida pela Justiça. Após a prisão, o investigado foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente levado para a Cadeia Pública de Juara.

O inquérito policial instaurado pela Delegacia de Juara será concluído nos próximos dias e encaminhado para o Poder Judiciário e Ministério Público Estadual.