Uma pessoa morreu, esta tarde, na queda de um avião agrícola de pequeno porte, nas proximidades do entroncamento da BR-163 com a MT-225, entre Sorriso e Sinop. O acidente ocorreu dentro do território do município de Vera. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em uma fazenda, com um tripulante a bordo, que ficou preso às ferragens. Conforme a assessoria, rapidamente as guarnições deslocaram-se até o local indicado e constataram se tratar de queda de avião modelo Air Tractor, em mata fechada.

Utilizando técnicas de salvamento e com o uso de equipamento desencarcerador, os militares realizaram a retirada da vítima das ferragens. O tripulante, porém, já havia falecido e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação oficial e liberação para os procedimentos fúnebres, os quais ainda não têm definição de horário e local.

O Corpo de Bombeiros informou ainda que as causas do acidente serão investigadas por autoridade competente, para apontar possíveis circunstâncias e fatores que contribuíram para a queda.