A roda de um caminhão acabou batendo em um poste na tarde de ontem (18) em Colíder. O acidente ocorreu por volta das 14h, na estrada do rio Carapá, sentido aterro sanitário. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, o caminhão estava em movimento quando a roda traseira do eixo se desprendeu e bateu no poste, que veio a cair.

Os fios caídos estavam energizados. A Guarda Municipal interditou e realizou sinalização para que nenhum condutor passasse. Algum tempo depois a Energisa desligou a rede e iniciou a manutenção. O trânsito foi normalizado após algumas horas.