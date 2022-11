Um acidente envolvendo três veículos de carga foi registrado na noite de otnem sexta-feira (18), no Km 583 da BR-163 em Nova Mutum/MT. O acidente foi causado por um bloqueio de terra na pista, o motorista da carreta VW Meteor, de cor branca, seguia sentido Nova Mutum, não avistou o monte de terra na pista a tempo e acabou colidindo contra, após bater, perdeu o controle da direção e atingiu outros dois caminhões.

Uma carreta Scania T113, de cor azul, carregado com milho, que seguia no sentido contrário foi atingida na traseira da carroceria, e um outro caminhão DAF XF105, de cor branca, que estava parado no acostamento com problemas mecânicos que também acabou danificado, os três motoristas falaram com a imprensa.

Por pouco esse bloqueio com terra não causa uma tragédia, a Polícia Rodoviária Federal vem monitorando e assim que identificados, os autores serão responsabilizados.

Dois dos três motoristas saíram ilesos, apenas o condutor do VW Meteor, que colidiu com o monte de terra estava se queixando de dores no peito. A equipe de Resgate da Rota do Oeste estava no local prestando atendimento as vítimas.

Equipes concessionária estiveram no local realizando a sinalização e limpeza da pista, o tráfego chegou a ser interrompido para a remoção da caçamba que estava tombada sobre a pista.