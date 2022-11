As interrupções nas atividades tiveram início na noite de sexta-feira (18) em terminal rodoviário

Os bloqueios nas rodovias de Mato Grosso estão provocando novos cancelamentos de partidas de algumas linhas no Terminal Rodoviário Eng. Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá. Os cancelamentos tiveram início nesta última sexta-feira (18), quando duas empresas operadoras de transporte (Satélite Norte e Itamarati) decidiram suspender as atividades previstas para as 22h.

“A decisão se deu em razão dos atos de bloqueios ocorridos nesta data, e que seguem prejudicando alguns trechos de rodovias de MT”, diz trecho de nota.

Com o cancelamento, cerca de 40 passageiros que aguardavam no terminal se viram prejudicados em razão da suspensão dos embarques. Ainda segundo informações apresentadas pelas empresas transportadoras, os passageiros que tiveram seus embarques suspensos puderam optar por remarcar suas passagens sem a incidência de taxas ou puderam optar por receber o dinheiro de volta conforme prazo legal previsto para devoluções.

As linhas que tiveram seus embarques suspensos tinham como destino Sinop, Alta Floresta, São José do Rio Preto (SP) e Santarém (PA). Segundo apurou a Concessionária Sinart, as demais empresas que operam no Terminal Rodoviário informaram que iriam manter as partidas previstas para este final de semana.

Contudo, no decorrer deste sábado outras duas empresas (Novo Horizonte Genesis) também optaram por suspender as partidas de suas linhas que tem destino a região norte do estado. Em razão desta situação, a Sinart recomenda que os passageiros antes de se dirigirem ao Terminal Rodoviário que entrem em contato com as empresas de transporte e confirmem suas partidas.