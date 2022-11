Um morador de Nova Mutum acordou sorrindo atoa após ser foi o sortudo que faturou R$ 45 mil no sorteio da mega, realizado na noite de sábado (19), no espaço da Sorte em São Paulo. O apostador está entre as 90 apostas que acertaram 5 números.

Os números escolhidos no concurso 2545 foram: 02,08,28,34,41 e 49. O valor para o próximo sorteio está acumulado em R$ R$ 46.000.000,00.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Para participar é bem simples, basta marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).