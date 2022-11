Caso aconteceu na noite de sábado (19). Vítima teria tentado atacar os policiais com uma faca.

Um homem identificado como Lucimar Costa Machado morreu em confronto com policiais militares no início da noite de sábado (19), na Avenida Betumarco, Centro de Porto Alegre do Norte. Segundo informações preliminares repassadas ao site Olhar Alerta, o homem teria tentado atacar os policiais com uma faca, momento em que os agentes reagiram e atiraram contra ele.

Lucimar chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele já estava ferido antes da situação com a polícia, e, possivelmente, morreu devido aos ferimentos causados pela própria faca. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.