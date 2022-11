Equipe da Energisa trabalhava em Colniza, quando uma arara-canindé se aproximou. E não foi só isso

Uma arara-canindé protagonizou uma cena inusitada no distrito de Guariba, em Colniza, município do noroeste de Mato Grosso, a mais de mil quilômetros de Cuiabá, e que já faz parte da área amazônica: ao ver uma equipe de eletricistas da Energisa, resolveu conferir de perto o trabalho deles e acabou num “chamego” só.

A ave vive livre e é visita constante nas casas da região.

“A gente fazia a troca de um padrão a pedido do cliente, que foi atingido por um carro. Foi aí que a arara nos viu e já voou para o meu ombro. Nós ficamos falando com ela, mas nada de querer ir embora. Era bem mansa. Fez até pose para as fotos”, comentou o eletricista Davi da Silva Fernandes.

Bióloga da Energisa Mato Grosso, Marina Lima da Silva explica que a ave vive entre os estados do norte ao sul do Brasil, passando pelo Centro-Oeste. “Nesse caso, foi uma interação amistosa e de surpresa. Mas nossas equipes têm um plano de atendimento de emergência para lidar com esses animaizinhos sem gerar risco a eles”, explicou Marina.

Foi o caso de uma arara que pousou em um poste na região central de Sinop. Uma moradora viu a arara e chamou os bombeiros que pediram apoio dos técnicos da Energisa.

“A gente fez uma pequena força-tarefa pra garantir que o animal não se machucasse. Um técnico subiu num caminhão que tinha um cesto e ele fez o resgate com todo o cuidado,” detalhou Herson Gomes, coordenador regional de operação da Energisa.

O animal foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao hospital veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso em Sinop. A professora Elaine Dione Venêga da Conceição explica que a arara ainda é filhote e que é comum nessa época que elas façam os primeiros voos.

“Nós temos mais de 20 ninhos monitorados na área urbana só de Sinop e até janeiro as aves começam a dar os passeios. Como elas ainda estão aprendendo a voar, daí surgem esses casos. Mas felizmente a ararinha resgatada pelos técnicos da Energisa tá muito bem e foi trazida sem ferimentos. Logo estará de volta ao meio ambiente”, destacou a professora.

Você pode ajudar!

A Energisa alerta à população para que informe sobrequalquer ocorrência envolvendo animais, queimadas, acidentes de trânsito e pipas na rede elétrica. O atendimento está disponível 24 horas por dia pelo aplicativo Energisa On, Agência Digital www.energisa.com.br ou atendente virtual pelo whatsapp (Gisa) pelo https://gisa.energisa.com.br/