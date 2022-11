O casal Jéssica Poloniato e Fabrício Martinelli se define como “patriotas de alma e coração”. Ambos comerciantes, ela de Sinop e ele de Sorriso, estavam presentes nas manifestações do município desde o dia 31 de outubro e decidiram levar a união para os protestos.

“Tanto eu quanto meu esposo estamos na luta pelo nosso Brasil desde o dia 31/10 e acabou que deixei os preparativos do casamento de escanteio”, contou Jéssica. Com o casamento se aproximando, eles precisavam deixar de lado a política para lidar com o cerimonial do matrimônio.

Porém, por outro lado, conforme os atos foram ganhando forças, a vontade dos dois era ficar ali 24 horas por dia, o que pareceria inviável. Mas eles encontraram um jeito de levar o casamento para as manifestações.“Casamento se aproximando e me vi sem escolha, precisei então me afastar da nossa luta.

Mas as duas semanas que estivemos ali me fez ter a certeza que ao fim da cerimônia religiosa eu e meu esposo precisavámos estar ali juntamente com todos brasileiros que amam e lutam pelo nosso Brasil e assim fizemos. Cerimônia religiosa acabou e pegamos nossos fotógrafos de surpresa com a notícia.

Foi algo planejado entre nós e esperado por todos! Eu amo meu Brasil e não iremos desistir dele!”, contaram. A cerimônia aconteceu neste sábado (19) e , conforme Jéssica contou, “foi de arrepiar”. Por fim, ela deixou um incentivo à “todos que puderem, vamos lutar pelo nosso Brasil”.