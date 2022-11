A tentativa de homicídio aconteceu na esta tarde de domingo (20), na avenida Curitiba, no bairro Jardim Amazonas. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao hospital regional em estado grave após ser atingido por um golpe de espeto na garganta.

“Recebemos a informação 190 que no bairro Jardim Amazonas teria uma vítima deitada ao solo. Deslocamos até o local, onde já se encontrava a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros. Em entrevista com o pessoal no local, a princípio ninguém viu nada”, disse o soldado Lucas, da Polícia Militar.

De acordo com o militar, há poucas informações de testemunhas. “Eles falaram que viram um cara correndo, e que entraram em via corporal. A princípio foi uma tentativa de homicídio e a vítima está bem machucada. Ele será encaminhado a atendimento de emergência”, explicou.

A equipe da PM iniciou rondas para tentar localizar o suspeito. O caso será registrado na delegacia de Polícia Civil, que irá iniciar as investigações.