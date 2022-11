Dois irmãos que trafegavam em uma motocicleta na BR-163 em Sorriso foram barrados pelos manifestantes, mas furaram o bloqueio e retornaram ao local para uma suposta tentativa de 'vingança'. Após receber denúncias de ameaças, a Polícia Militar prendeu a dupla, além de uma mulher que estava com uma mochila contendo um simulacro (imitação) de arma de fogo e coquetéis molotov.

O princípio de tumulto foi denunciado à PM, que se dirigiu ao local. De acordo com o sargento Warley, a guarnição não localizou a dupla, mas recebeu outra ligação de que eles teriam retornado à rodovia, onde teriam supostamente ameaçado alguns manifestantes.

Os dois homens foram localizados com base nas características repassadas à polícia, mas nada de ilícito foi encontrado com a dupla. "Mas fomos informados que eles teriam entregado uma mochila para uma mulher, que foi encontrada na manifestação", informou, acrescentando que foram apreendidos a arma falsa e coquetéis molotov, que são uma espécie de bomba caseira feitos com alguma mistura líquida inflamável.

À polícia, os homens disseram que foram agredidos pelos manifestantes. "Eles não souberam dizer o que fariam com aquilo [coquetéis molotov], se iriam jogar nos manifestantes ou veículos. Mas, o material já estava pronto para o uso", acrescentou o sargento.

Os homens e a mulher (que é esposa de um deles) foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis.