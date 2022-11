Mato Grosso amanheceu nesta segunda-feira (21) com bloqueios de manifestantes em 7 cidades. Conforme as informações da Rota do Oeste e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Nesses locais, as pistas estão totalmente interditadas. Há ainda 6 bloqueios parciais ao londo das rodovias que cruzam as mesmas cidades. No parcial, apenas carros pequenos e abulâncias estão passando.

Os trechos totalmente bloqueados são na BR-174 em Cáceres e Comodoro, na BR-364 Campo Novo do Parecis, Sapezal e Campos de Júlio, na BR-163 Lucas do Rio Verde e na BR-158 Água Boa. Em Nova Mutum, Diamantino, Conquista d' Oeste, Confresa e Vila Rica estão bloqueados de forma parcial.

Os manifestantes voltaram protestar nas rodovias na última sexta-feira (18), após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar o bloqueio de 43 contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de atuar na promoção dos atos de cunho golpista em frente às sedes de quartéis.

O ato antidemocrático já causou diversos prejuízos a sociedade, na noite do último sábado, uma base da Rota do Oeste de Lucas do Rio Verde, chegou a ser atacada por manifestantes, que atearam fogo e depredaram caminhão guincho e uma ambulância.

Já na BR-163, uma das principais rodovias de Mato Grosso, estão sendo jogadas armadilhas com pregos pela pista. A situação foi registrada por um internauta que passava pelo local. Confira no vídeo abaixo: