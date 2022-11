O governador em exercício, Otaviano Pivetta, se reuniu com o Gabinete de Situação, composto pelas forças de segurança do Estado, na manhã desta segunda-feira (21), para reforçar à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o efetivo do Estado está todo à disposição, desde o início das manifestações, para dar suporte nas operações de desobstrução dos bloqueios existentes nas rodovias federais.

Os representantes das forças de segurança passarão o dia reunidos com a PRF para finalizar o plano de operações, que será colocado em prática nas próximas horas, em decorrência da mudança no perfil do movimento.

Vale destacar que as forças de segurança do Estado (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Politec) estão atuando nas rodovias estaduais e agem em auxílio nas rodovias federais, acionadas pela PRF que tem a jurisdição.