As filmagens mostram o momento em que o suspeito chega ao local de capacete e efetua os disparos contra a vítima, que estava de costas. Depois, o suspeito foge com a arma na mão e a vítima cai no chão. Segundo a Polícia Civil, a morte da vítima foi constatada pela equipe do hospital municipal.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local. A Polícia Civil investiga o caso. clique aqui e assista o vídeo