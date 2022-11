O caso foi registrado no final de semana no município de Peixoto de Azevedo, o jovem foi detido por tráfico ilícito de drogas, após abordagem. O suspeito de 18 anos, que já possui passagens pela polícia, foi conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.



Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição seguia em rondas de rotina pela avenida Lions Internacional, quando visualizou dois veículos, um Vectra preto e um Agile prata, parados. Quando a guarnição se aproximou os veículos saíram em direções contrárias. O jovem abordado tentava a fuga a pé.



Em posse do suspeito foram localizados 40 invólucros com substância análoga a cocaína e um celular j6 de cor violeta. Realizado a checagem do suspeito foi constatado diversas passagens criminais em seu desfavor inclusive de tráfico de drogas. Diante dos fatos o suspeito foi encaminhado à delegacia para as providências que o caso requer.