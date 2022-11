Bares movimentados de Cuiabá foram visitados pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e forças de segurança, com o objetivo de prevenir crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher durante os jogos da Copa do Mundo da FIFA Catar 2022.

Na ação, integrantes da Rede Municipal de Enfrentamento à Violência Doméstica de Cuiabá fixaram cartazes da campanha “Não deixe a violência entrar em campo” em pontos estratégicos de bares e restaurantes localizados na região da Praça Popular, Praça 8 de Abril e Orla do Porto.