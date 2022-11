A Polícia Rodoviária confirmou que encontrou artefatos análogos a explosivos enterrados sobre o asfalto da rodovia 174, em Comodoro (a 644 km de Cuiabá), na madrugada do último sábado (19). O objeto foi localizado na altura do km 535, quando os agentes foram acionados para verificarem uma suposta depredação de leito da rodovia. No momento, a rodovia está liberada.

Em coletiva na manhã desta segunda-feira (21), o superintendente de Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Mato Grosso, Francisco Elcio, classificou um ato como atentado, “com a finalidade de causar risco lesivo à integridade e ao patrimônio da população”.

Uma foto encaminhada pela PRF, é possível ver um buraco cavado em uma via. Ali, segundo os agentes, foi o local em que os criminosos utilizaram para esconder os explosivos. Ainda de acordo com a PRF, 11 pessoas foram presas e mais de 50 identificados.