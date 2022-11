Grupo de lojistas de Sinop fechou as portas dos comércios nesta terça-feira (22) em apoio às manifestações iniciadas após a disputa eleitoral que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o novo presidente do país.

Com placas de "Luto pela democracia" nas portas, comércios de Sinop deverão ficar fechados até domingo (27). A decisão em torno da mobilização foi feita durante a noite de segunda-feira (21) na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município.

Após ceder espaço para a reunião que culminou no apoio aos protestos antidemocráticos, a entidade se manifestou em nota apontando que "não tem o poder legal e estatutário para convocar ou promover o fechamento das empresas".

O movimento de contestação do resultado das urnas, considerado antidemocrático pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tem registrado uma escala de violência em Mato Grosso desde a última quinta-feira (17).

Com 14 pessoas presas no estado, a onda de protestos se tornou alvo de ações conjuntas das forças de segurança de Mato Grosso nesta terça-feira. Antes da ação do Estado, manifestantes atearam fogo em veículos e explosivos foram encontrados nos protestos.

Sorriso

Comerciantes e empresários de Sorriso também decidiram fechar as portas de seus estabelecimentos a partir da tarde nesta terça-feira até o próximo domingo. A CDL de Sorriso disse que não teve envolvimento na decisão, mas deve aderir ao movimento.