Luiz Felipe Gomes pode responder pelos crimes de receptação, roubo, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha

Luiz Felipe Gomes, enteado do prefeito de Poconé, Atail Marques do Amaral, mais conhecido como Tatá Amaral (DEM), foi preso nessa terça-feira (22) por suspeita de roubo de gado na Fazenda São Clemente, no município de Rosário Oeste. Segundo informações do boletim de ocorrência, ele tentava negociar 130 animais, que teriam sido roubados de outra propriedade.

A polícia chegou até ele por meio de uma denúncia anônima e conseguiu confirmar que o gado se tratava do roubado por conta das marcas feitas no animal, que eram compatíveis com as dos animais da vítima.

Com o suspeito, que estava em um carro, modelo Versa, de cor preta, nas proximidades do local indicado para a transação comercial, foram encontradas duas pistolas. Ele foi encaminhado para a delegacia de Poconé e, no BO, consta como natureza dos crimes praticados receptação, roubo, porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha.