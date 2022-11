O tombamento de uma Volvo FH 540 foi registrado, esta manhã, no quilômetro 555, da BR-163, na região de Diamantino (380 quilômetros de Sinop). O motorista recebeu os primeiros atendimentos, por parte da concessionária que administra a rodovia, e foi encaminhado ao Hospital Hilda Stranger Ribeiro, em Nova Mutum.

O veículo seguia pela via, quando acabou tombando sobre a faixa de domínio, às margens da pista e o carregamento (de cerveja) foi derramado sobre a pista. As causas do ocorrido ainda serão apuradas.

A Polícia Rodoviária Federal permaneceu no local, pois houve tentativa de saque da carga. O estado de saúde do condutor não foi divulgado.