O superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Francisco Lucena afirmou que, até o momento, não é possível associar os atos de terrorismo realizados na base da Rota do Oeste em Lucas do Rio Verde, em Sinop e em Itaúba. Os casos estão sob investigação da Polícia Federal.



“A investigação de ontem ocorreu através de uma autuação em flagrante, de um evento ocorrido dentro da cidade de Sinop, duas pessoas foram presas, e o evento da Rota do Oeste está sendo investigado pela polícia federal, pois é uma competência federal, com apoio da polícia judiciária. Até o momento não se relaciona com evento algum, mas essas investigações são da Polícia Federal. [Em Itaúba] também não há nenhuma relação, mas todos já tem procedimentos investigativos abertos, certamente as investigações já estão correndo com a polícia federal, com todo o apoio tanto da inteligência quanto da Gerência de Combate ao Crime Organizado, da Polícia Judiciária Civil do estado de Mato Grosso”, afirmou Francisco.



O primeiro caso aconteceu na noite de sábado (19), quando uma base da concessionária Rota do Oeste foi atacada na BR-163, em Lucas do Rio Verde (331km de Cuiabá). Foram quebrados aparelhos de rádio dentro da unidade e jogada gasolina. Uma ambulância e um guincho foram queimados. Um veículo também foi atingido por tiro.



Na manhã de segunda-feira (21), um funcionário da concessionária Via Brasil, que administra trecho da BR-163 entre Sinop e Itaúba, foi sequestrado e teve o uniforme roubado por criminoso que ateou fogo em caminhões. Os criminosos estavam armados e com material inflamável. Além disso, no mesmo dia, um grupo criminoso ateou fogo em mais um caminhão no centro de Sinop.

Segundo o superintendente, também serão investigados os financiadores destes atos.