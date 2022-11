Delegacia de Homicídios de Primavera do Leste (231 km ao sul de Cuiabá) investiga a motivação do assassinato do engenheiro agrônomo Afrelino Baptistella Júnior, 35, ocorrido no final da tarde de terça-feira (22). Uma das linhas é de que o crime tenha sido passional. Corpo da vítima será sepultado e enterrado em Alto Garças (357 km ao Sul), onde ele nasceu.

Conforme informações apuradas pela reportagem do GD, nenhuma linha de investigação foi descartada, mas há indícios de que a execução tenha motivação passional. Testemunhas foram ouvidas e apuração continua.

Pela rede social, amiga da vítima – que estava no carro no momento do crime e foi baleada de raspão – agradeceu as mensagens. “Deus me deu a mão e me protegeu! Rezem pela família e pela alma do meu amigo!”, disse a mulher de 34 anos, que atua como médica na cidade.

Ela ainda publicou uma foto ao lado de Júnior, dizendo que “a dor hoje não é física, o meu coração dói e a minha mente não para de pensar naqueles últimos segundos”. Ela finalizou agradecendo pelo "último sorriso e o último aperto de mãos".

Amigos também lamentaram a morte de Júnior, era engenheiro agrônomo na cidade. O velório e o sepultamento dele serão realizados na tarde desta quarta-feira (23).

Crime

De acordo com as informações já divulgadas pela reportagem, passava das 18h35 quando a polícia foi acionada. Vítima estava em frente ao lago municipal, dentro de uma Amarok, conversando com um a amiga, testemunha do crime.

Eles foram surpreendidos por um homem de moto, trajando calça jeans e blusa de frio verde escura, da mesma cor do capacete. O homem sacou a arma e disparou várias vezes contra Alfrelino e depois fugiu por rumo ignorado.

Um dos tiros atingiu a jovem que estava no carro, a bala transfixou seu braço de raspão. A Amarok estava ligada e engatada. Após ser baleada, vítima perdeu direção do veículo, que desceu pela via, batendo em um carro estacionado.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte de Alfrelino. Ele foi baleado na cabeça e no pescoço. Cápsulas de calibre 9 mm foram apreendidas no local. Perícia e Polícia Civil atuaram na cena do crime. O caso é investigado.