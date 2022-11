Anderson Mazaro, 27 anos, morreu na noite de ontem (23), após ser atingido por um raio na comunidade São Sebastião, em Colíder. De acordo com o relato para a polícia, ele estava sozinho no quarto, perto de um notebook onde provavelmente estava mexendo.

A esposa relatou que ouviu um forte trovão e quando entrou no quarto, Anderson estava caído, com convulsões. Após sofrer a descarga elétrica ele foi socorrido por familiares, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o IML de Alta Floresta e deverá ser sepultado em Colíder, em data ainda a ser definida. A família ficou muito abalada com a fatalidade.

Anderson foi acadêmico da Uniasselvi e morava na comunidade com a família.