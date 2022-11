Dois homens, que não tiveram a identidade confirmada, foram assassinados no final da manhã de quarta-feira (23), no bairro Jardim Imperial, em Sinop. Vítimas foram mortas no sofá de casa. Passava das 23h quando a polícia foi acionada para o duplo homicídio na cidade e quando chegaram, entraram na casa e já flagraram as vítimas feridas com vários tiros.

Elas já não apresentavam sinais vitais. Uma das vítimas vestia camiseta do flamengo e bermuda cinza. Ele segurava um celular. O outro vestia camiseta presa e bermuda azul. Ambos estavam sem documento com foto para auxiliar na identificação. Testemunhas contaram que ouviram os tiros e que, quando chegaram, já encontraram as vítimas mortas.

A casa onde o crime aconteceu era alugada. Foi informado ainda que havia uma grande movimentação no local. Polícia apreendeu cartões do SUS e uma quantia de R$ 2.516. Corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso segue sob investigação.