Apenas em novembro, foram registrados 41 acidentes com lesão no município

Mais de 50 veículos, entre carros e motocicletas, foram abordados em uma ação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar, realizada na quarta-feira (23.11), em Aripuanã. A ação conjunta realizada na região do bairro Cidade Alta tinha como com o objetivo principal reduzir a grande incidência de acidente de trânsitos que vem ocorrendo no município.

Durante o período da blitz, foram realizadas mais de 50 abordagens de veículos, que resultaram em uma prisão em flagrante por embriaguez ao volante, apreensão de dois menores não habilitados, além da apreensão de sete motocicletas.

Segundo o delegado de Aripuanã, Fernando Albuquerque, o trabalho tem como foco a diminuição dos crimes de trânsito assim como o número de acidentes no município. “Somente neste mês foram registrados 41 acidentes com lesão no município de apenas 23 mil habitantes”, destacou o delegado.