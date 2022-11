Militares apreenderam com suspeito arma, mais de 40 munições e dinheiro em espécie

Policiais militares da 2ª Companhia Independente, prenderam, na noite desta quarta-feira (23.11), suspeito na morte de Jessias Alves da Silva, de 49 anos, após uma discussão em uma propriedade rural localizada no município de Gaúcha do Norte (546 km de Cuiabá).

Durante ação, os militares apreenderam uma espingarda de pressão, 42 munições e dinheiro em espécie.

Por volta das 20 horas, os militares foram acionados para atenderem uma ocorrência de homicídio doloso consumado, em uma fazenda na região, envolvendo dois funcionários, que teriam discutido horas antes do crime.

Aos militares, as testemunhas disseram que estavam se reunidos durante o dia e ingerindo bebidas alcóolicas desde cedo, momento em que o suspeito e a vítima tiveram um desentendimento.

Em certo momento, o suspeito pegou uma arma de fogo e efetou disparo nas costas da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao hospital pelo proprietário da fazenda.

Em diligência, os policiais se deslocaram até a casa do suspeito e o encontraram dormindo. Questionado sobre o fato, ele confessou autoria do crime. Na casa, os policiais apreenderam a arma e as munições.