A tentativa de homicídio foi, ontem à noite, no bairro Tessele Júnior. O homem que estava em um VW Voyage foi baleado, socorrido pelos bombeiros e está hospitalizado. Não foi informado seu estado de saúde. Conforme a Polícia Civil, os tiros foram disparados por um homem que estava de moto.

Outras pessoas que estavam no veículo não foram alvejadas. Cerca de 10 tiros atingiram o veículo. O homem baleado trabalharia em uma empresa, no setor de habitação de uma empresa e a polícia investiga a versão que ele estaria levando algumas pessoas para as residências quando houve os disparos.

A Polícia Civil continua realizando diligências para prender os envolvidos.