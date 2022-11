A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) integrada com a Delegacia de Nova Canaã do Norte (699 km ao norte de Cuiabá), recuperou na quinta-feira (24.11), mais de R$ 7,5 mil subtraídos de uma vítima de estelionato.

Na quinta-feira (24), a vítima de 33 anos procurou a Delegacia de Nova Canaã do Norte, informando que na segunda-feira (21) viu o anúncio de venda de um veículo Gran Siena pelo valor de R$ 29 mil.

O comunicante entrou em contato com a anunciante, e esta disse que o carro era de seu irmão e deveria falar diretamente com ele. Ao ligar para o suposto irmão, este se identificou como “Leonardo” e informou que o carro era do seu tio chamado Jaime. Eles passaram a negociar e fecharam acordo.

A vítima foi até Sorriso para efetuar o negócio, e ao chegar na cidade recebeu pelo WhatsApp a localização do “tio Jaime”, enviado pelo “Leonardo”. Após falar com o tio e ver o carro, eles foram ao cartório e a vítima fez a transferência do valor combinado para três contas bancárias de diferentes titulares indicadas por “Leonardo”.

Minutos depois, o “Tio Jaime”, proprietário do automóvel, informou que não havia sido debitado nenhum valor em sua conta. Só então a vítima percebeu que havia caído em um golpe.

Com base no boletim de ocorrência registrado, os policiais civis passaram a diligenciar e com apoio da equipe da DRCI, foi possível recuperar através de bloqueio bancário parte do valor subtraído da vítima de R$ 7,5 mil.

As investigações continuam visando identificar e responsabilizar criminalmente os autores dessa ocorrência.