O caso aconteceu na quinta-feira em uma escola estadual no Município de Diamantino

Uma estudante esfaqueou uma colega na frente da escola em que estudam em Diamantino (181 km de Cuiabá), na quinta-feira (24). Segundo depoimentos, ambas tinham rixa. A secretária da Escola Plácido de Castro ligou à Polícia Militar informando que uma briga generalizada entre alunos estava ocorrendo em frente à unidade. Quando os militares chegaram, a confusão já havia se dispersado.

Além da secretária, o auxiliar de pátio e um professor testemunharam a briga. Dentre as agressões ocorridas, duas meninas se desentenderam e iniciaram a pancadaria envolvendo outros alunos. Segundo eles, o desentendimento já existia há tempos devido às rixas que acumulavam na sala de aula.

Quando os profissionais perceberam a confusão, tentaram apartar e chamaram a Polícia. A jovem de 16 anos que iniciou a pancadaria disse que seu pai a estava esperando de moto na frente do colégio para ir embora. Quando ela subiu no veículo, a irmã da rival a puxou pelos cabelos e a derrubou.

Ao perceber a situação, o pai da garota passou a agredir a rival com o capacete da moto, enquanto a filha dele dava socos nela. Durante os socos, a jovem também utilizou um canivete para golpear a desafeta. Em seguida, a PM recebeu ligação do pronto-atendimento relatando que estavam atendendo o caso de uma menina que sofreu lesões por golpe de faca ou canivete na coxa esquerda.

No hospital, a jovem de 17 anos confirmou a rixa. Também contou que recebeu provocações por mensagens e que não tinha percebido o ferimento no momento da briga. Os policiais procuraram os suspeitos, mas não encontraram. A direção da escola foi orientada a informar o acontecimento ao Conselho Tutelar.

A Secretaria Estadual de Educação divulgou nota sobre a confusão. Leia abaixo:

"Em relação ao desentendimento ocorrido entre duas estudantes da Escola Estadual Plácido de Castro, em Diamantino, fora da unidade escolar, nesta quinta-feira (24.11), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) informa que a Diretoria e a Coordenação Pedagógica da Unidade deram apoio imediato às duas alunas envolvidas, além do encaminhamento de uma delas à Unidade de Saúde Local. Como houve ferimento em uma das envolvidas, possivelmente com o uso de um estilete caseiro, foi registrado Boletim de Ocorrência na Polícia Judiciária Civil e junto ao Conselho Tutelar por se tratar de menor.

As famílias foram notificadas e o Núcleo de Mediação da Diretoria Regional de Educação (DRE) polo Diamantino, composto por psicólogas e assistentes sociais, já entrou em ação com acolhimento aos alunos, professores e profissionais da Educação e uma programação que inclui palestras e a busca do entendimento entre as partes envolvidas por meio do diálogo. A Seduc-MT salienta que, é rotina nas escolas o trabalho de prevenção à violência e promoção da Cultura de Paz, realização de atividades formativas e de estratégias de prevenção, de acolhimento com os estudantes, além da criação de espaços de conversação."