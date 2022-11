Sete unidades receberam 39 aparelhos, tanto para os centros de atendimento quanto para as viaturas

“Antes, a comunicação entre os socioeducadores era na base do grito”, a afirmação é da secretária-adjunta de Justiça, Lenice Barbosa, que conhece bem a realidade do Sistema Socioeducativo desde 2008 e exemplificou como ocorria um pedido de suporte a outros agentes, em intercorrências dentro de uma unidade socioeducativa de Mato Grosso.

Esta realidade não existe mais porque os Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) foram equipados com radiocomunicadores digitais móveis e fixos. Ao todo, as sete unidades receberam 39 aparelhos, sendo 32 móveis e sete fixos que estão em funcionamento desde setembro.

A secretária-adjunta de Justiça, reconheceu que a gestão, Mauro Mendes, está preocupada com a função do Estado e desde 2019 vem fazendo grandes investimentos para a modernização do sistema socioeducativo, oferecendo mais segurança aos servidores e qualidade no atendimento dos adolescentes em conflito com a lei.

“Antes nós usávamos o aparelho de celular, que já era uma quebra de protocolo da nossa segurança e, infelizmente, o grito. Hoje, temos rádios digitais, tanto nos centros atendimentos, quanto nas viaturas. Isso trouxe uma grande evolução para nossa comunicação, tanto local quanto estadual”, destacou Lenice Barbosa.

O gestor do Case de Barra do Garças, André Batista, ponderou que os equipamentos facilitam o desempenho das funções. “Agora não precisamos de sair de uma ala para outra, para pedir ajuda de alguém. Em alguma intercorrência, agente já pede ajuda no rádio, agilizando nossa atuação”.

Para o gestor do Case de Rondonópolis salientou que o sistema está facilitando a comunicação entre os socioeducadores e otimizando o trabalho. “A gente consegue se comunicar sem precisar se deslocar. Posso falar com alguém que está do lado de fora da unidade ou em deslocamento sem a necessidade de usar o celular”.

Cláudia Queiroz, gestora de Sinop, concordou que os rádios comunicadores estão facilitando a comunicação e auxiliando a função dos servidores. “Os rádios estão ajudando a agilizar a nossa rotina de trabalhando, porque podemos interagir com outros servidores dentro da unidade, ganhando tempo e dando mais agilidade as tarefas em geral”.